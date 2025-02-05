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        Adana'da gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Adana'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 05.02.2025 - 12:00
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        Adana'da gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Adana'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Bakanlığın, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak, verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla başlattığı denetim seferberliği Adana'da devam etti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı çalışmada ekipler, gübre satışı yapan firmaları denetledi.

        Ürünlerin bandrolünü kontrol eden ekipler, gübre muhafaza depolarını inceledi.

        Kökçüoğlu, gazetecilere, çiftçilerin taklit veya tağşişe uğramış gübrelerden korunmasının amaçlandıklarını söyledi.

        Kentte 16 ekiple denetimleri sürdürdüklerini belirten Kökçüoğlu, "İlimizde faaliyet gösteren 1195 gübre satış bayisi ve 495 gübre üretim işletmesini denetliyoruz. Denetimlerde depoların fiziki uygunluğuna bakılıyor, ürünlerin karekod ve etiket bilgileri takip sisteminden kontrol ediliyor." dedi.

        Kökçüoğlu, sağlıklı, kaliteli ve yönetmeliğe uygun gübre satmayan işletmelere cezai işlem uygulayacaklarını bildirdi.

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        Galeri
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