Adana'da gübre bayileri ve üretim tesisleri denetlendi

Kentte 16 ekiple denetimleri sürdürdüklerini belirten Kökçüoğlu, "İlimizde faaliyet gösteren 1195 gübre satış bayisi ve 495 gübre üretim işletmesini denetliyoruz. Denetimlerde depoların fiziki uygunluğuna bakılıyor, ürünlerin karekod ve etiket bilgileri takip sisteminden kontrol ediliyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı çalışmada ekipler, gübre satışı yapan firmaları denetledi.

Bakanlığın, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak, verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla başlattığı denetim seferberliği Adana'da devam etti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Adana'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

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