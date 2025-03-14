Adana'da merkezli yasa dışı bahis operasyonu kapsamında 13 zanlı tutuklandı

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, araştırmayla 19 kişilik bir grubun yasa dışı bahis oynattığını ve suç gelirlerini akladığını belirledi.

Bunun üzerine elebaşı V.K’nin (39) olduğu öne sürülen gruba yönelik Adana merkezli Mersin ve Ankara’da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda V.K’nin de arasında yer aldığı 19 şüpheli yakalandı.

Ekipler, adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el koydu.

Şebekenin başkalarına ait banka hesaplarını kullandığı, bu hesaplardan günlük yaklaşık 3 milyon lira işlem yaptığı ve suç gelirini bu hesaplar üzerinden kripto varlıklara aktardığı ileri sürüldü.

Bu kapsamda bir şüphelinin yaklaşık 2 milyon doları kripto varlığa dönüştürerek yurt dışına transfer ettiği bildirildi.

Bu arada, elebaşı olduğu ileri sürülen V.K’nin diğer şüphelileri aylık ortalama 50 bin lira karşılığında vardiyalı olarak çalıştırdığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.K’nin de arasında olduğu 13’ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.