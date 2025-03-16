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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 00:57 Güncelleme: 16.03.2025 - 01:08
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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi Andıl Caddesi'ndeki bir restoranda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle iş yerinde meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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