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        Adana'da özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 19.03.2025 - 09:24
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        Adana'da özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi
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        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki özel halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

        Dumanı fark eden sürücü, içerisinde yolcu bulunmayan otobüsü yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangın nedeniyle özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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