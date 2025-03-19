Adana'da eski eşinin ölümüne sebep olduğu öne sürülen sanık yeniden yargılanıyor

Adana'da, boşandığı karısının ölümüne sebep olduğu iddia edilen ve "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanığın istinafın bozma kararı sonrası yeniden yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde benzin döküp ateşe verdiği evdeki eski eşi Fadime K'nin (41) yanarak ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Muhammet G. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Muhammet G, bir şey yapmadığını iddia ederek, "Fadime K. benim üzerime benzini döktü. Olay sırasında benim de kolum ve bacağım yandı. Kasten yaptığım bir şey olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Maktulün kardeşi, müşteki Önder K'nin avukatı ise sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, istinafın bozma kararına uyulmasını ve sanığın "canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" suçundan da cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, esas hakkında mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay ve dava süreci

Merkez Seyhan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde 2 Kasım 2023'te yaşadığı evi benzin döküp ateşe vererek eski eşi Fadime K'nin ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tutuklanan Muhammet G, 29 Mayıs 2024'te görülen karar duruşmasında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, "suç vasfındaki yanılgı" gerekçesiyle kararı hukuka aykırı bulup, dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.