Adana'da uyuşturucu ele geçirilen evdeki şüpheli tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki şüpheli tutuklandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen evdeki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste 718,14 gram sentetik uyuşturucu, 521 uyuşturucu hap, 107 uyuşturucu etkili hap, 25,53 gram kokain, 1 kilo 18 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan toz ile hassas terazi ele geçirildi.
Ekipler, evdeki şüpheli Cemal B'yi (39) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.