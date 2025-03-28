Adana'da düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda 8 Mayıs 2024'te Ziya Akın'ın (57) tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan H.P. (46) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.P'nin düğün salonu işletmecisi olan A.A. ile husumetli olduğu ve olay günü alkol alarak A.A'ya ait düğün salonuna gittiği belirtildi.

A.A'nın iş yerinde olmaması sebebiyle sanığın yan tarafta bulunan Ziya Akın'a ait düğün salonuna gittiği, burada A.A. ile aralarında olan problemleri anlatmaya başlaması üzerine sanığı yatıştırmaya çalışan Akın ile aralarında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, H.P'nin yanındaki tabancayla yakın mesafeden ateş ederek Akın'ı öldürdüğü ifade edildi.