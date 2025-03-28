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        Adana'da düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 10:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 10:16
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        Adana'da düğün salonunda bir kişiyi tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir düğün salonunda tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 8 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Güzelyalı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda 8 Mayıs 2024'te Ziya Akın'ın (57) tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan H.P. (46) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.P'nin düğün salonu işletmecisi olan A.A. ile husumetli olduğu ve olay günü alkol alarak A.A'ya ait düğün salonuna gittiği belirtildi.

        A.A'nın iş yerinde olmaması sebebiyle sanığın yan tarafta bulunan Ziya Akın'a ait düğün salonuna gittiği, burada A.A. ile aralarında olan problemleri anlatmaya başlaması üzerine sanığı yatıştırmaya çalışan Akın ile aralarında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, H.P'nin yanındaki tabancayla yakın mesafeden ateş ederek Akın'ı öldürdüğü ifade edildi.

        A.A'nın iş yerinin de 3 el isabet aldığı olayın ardından sanığın kaçtığı belirtilen iddianamede, H.P'nin maktul Ziya Akın'a yönelik eylemi sebebiyle "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki A.A'ya yönelik eylemleri nedeniyle de "tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından ise 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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