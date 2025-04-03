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        Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında yapacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 21:27 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:30
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        Adana Demirspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında yapacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

        Akdeniz ekibi, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve ter antrenmanıyla tamamladı.

        Yaklaşık 1 saat süren antrenmanın ardından Akdeniz ekibi maç saatini beklemeye başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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