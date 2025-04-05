Adana'da yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve içinde 12 yolcu bulunan otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde motor kısmından alev aldı.
Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.
Yolcular başka otobüse nakledildi.
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