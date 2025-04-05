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        Adana'da yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu

        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 22:18 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:25
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        Adana'da yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen ve içinde 12 yolcu bulunan otobüs, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde motor kısmından alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti, yolcuların tahliyesini sağladı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

        Yolcular başka otobüse nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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