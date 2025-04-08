Adana'daki "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sürüyor

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında açılan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki ilk durağı olan kentte, Adana Müze Kompleksi'nde bulunan sergiyi ziyaret edenler ünlü ressam Pablo Picasso'nun çeşitli tekniklerle yaptığı 50 eserini inceleme fırsatı buluyor.

Ziyaret edenlere ayrıca belirli periyotlarla yetkililer tarafından sanatçının hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriliyor.

Sergiyi ziyaret edenlerden Aliye Ağca, AA muhabirine, eserleri incelerken büyük keyif aldığını söyledi.

Kendisinin de resimle ilgilendiğini belirten Ağca, "Ben de karakalem ve yağlı boya çalışmaları yapıyorum, resimle ilgiliyim. Avrupa'da da birçok ünlü sergi gezdim ama kendi memleketimde Picasso'nun eserlerini görmek çok heyecan verici. İlk yaptığı resimlerden sona kadar koymuşlar, o gelişmeyi de gösteriyor. Her şey çok güzel. Adana zaten sanata düşkün bir şehir." dedi.

Sergi, 13 Nisan'a kadar gezilebilecek.