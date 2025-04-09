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        Adana'da aranan hükümlü yakalandı

        Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 09:46 Güncelleme: 09.04.2025 - 09:46
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        Adana'da aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi 925 Sokak'ta şüphelendikleri Mikail D'yi durdurdu.

        Sorgusunda "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını belirlenen hükümlü, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

        Mikail D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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