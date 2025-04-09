Adana'da aranan hükümlü yakalandı
Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Adana'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi 925 Sokak'ta şüphelendikleri Mikail D'yi durdurdu.
Sorgusunda "çocuğun cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını belirlenen hükümlü, Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Mikail D, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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