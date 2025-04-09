Adana'da otobüse çarpan motosikletteki genç öldü, sürücü yaralandı
Adana'da özel halk otobüsüne çarpan motosikletteki genç kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Adana'da özel halk otobüsüne çarpan motosikletteki genç kadın hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
Faruk Alagöz (26) yönetimindeki 01 AZU 346 motosiklet, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Beytullah T. (54) idaresindeki 01 J 0049 plakalı özel halk otobüsüne yandan çarptı.
Kazanın etkisiyle sürücü Alagöz ve arkasındaki Gamze Nur Sıkar (21) yola savruldu.
Bu sırada otobüs, Gamze Nur Sıkar'ın üstünden geçti.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Sıkar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı sürücü Alagöz ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, otobüs sürücüsü Beytullah T'yi, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürdü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.