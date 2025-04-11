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        Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde termosa sakladığı 500 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 09:48 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:48
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        Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
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        Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde termosa sakladığı 500 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığından şüphelendikleri Metin Y'yi takibe aldı.

        Ekipler, şüphelinin bindiği şehirler arası yolcu otobüsünü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurup aradı.

        Otobüsün el bagajı bölümünde bulunan Metin Y'ye ait torbayı inceleyen ekipler, termosa gizlenmiş pakette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucunun kokusunun yayılmaması için termosa toz kahve konulduğu da belirlendi.

        Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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