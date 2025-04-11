Adana'da termosa sakladığı uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı

Otobüsün el bagajı bölümünde bulunan Metin Y'ye ait torbayı inceleyen ekipler, termosa gizlenmiş pakette 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucunun kokusunun yayılmaması için termosa toz kahve konulduğu da belirlendi.

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