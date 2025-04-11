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        Adana'da tarlasında kenevir yetiştirdiği iddia edilen sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:20
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        Adana'da tarlasında kenevir yetiştirdiği iddia edilen sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

        Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık V.M. ile avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 27 Temmuz 2024'te V.M'ye ait Belören Mahallesi'ndeki tarlaya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "mobil kamera" yerleştirildiği belirtildi.

        Ekiplerin, sanığın tarlasında Hint keneviri yetiştirdiğinin belirlendiğini ve daha sonra yapılan aramalarda 19 kilo 660 gram esrar ile 4 kök Hint keneviri ele geçirildiğini belirten savcı, V.M'nin evinde de 63 gram esrar bulunduğunu kaydetti.

        Savcı, V.M'nin "esrar elde etmek için kenevir ekme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

        V.M. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "esrar elde etmek için kenevir ekme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis ve 20 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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