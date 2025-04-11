Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi

Adana'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı "Dracula: Bir Dehşet Komedisi" oyunu sahnelendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festivalin 2025 yılındaki ilk durağı olan kentte Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde sahnelenen oyun öncesi, rol alan oyuncular basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve eserde Kont Dracula rolünü üstlenen Tamer Karadağlı, gazetecilere, Adana'nın festivallere alışık bir kent olduğunu söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 20 durağı olacağını hatırlatan Karadağlı, "Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin 24. yılı. Neredeyse çeyrek asırdır uluslararası tiyatro festivalimiz Adana halkıyla birlikte. Buna ek olarak Türkiye Kültür Yolu Festivali ile birleşmiş olması, festivalin daha renkli olmasına, farklı etkinliklerin bulunmasına da sebep oldu. Uluslararası tiyatro festivalimizin olması, şehre çok farklı bir hava katıyordu. Kültür Yolu Festivali ile birlikte bambaşka bir çehreye bürünmüş oldu." diye konuştu.