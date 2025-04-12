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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Adana'da 17 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 10:40 Güncelleme: 12.04.2025 - 10:48
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        Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da 17 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen depo, kamyon, kamyonet ve 2 panelvanda arama yaptı.

        Ekiplerin 17 milyon makaron ele geçirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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