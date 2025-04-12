Adana'da kaçakçılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da 17 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
Adana'da 17 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen depo, kamyon, kamyonet ve 2 panelvanda arama yaptı.
Ekiplerin 17 milyon makaron ele geçirdiği operasyonda 5 şüpheli gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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