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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 19:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 19:41
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        Adana Demirspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
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        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Alper Avcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, dün 6-0 kaybedilen ikas Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi.

        Diğer futbolcular da dar alanda 5'e 2 top kapma çalışması ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

        Antrenmanı yaklaşık 1,5 saatte tamamlayan mavi-lacivertliler, hazırlıklarına yarın devam edecek.

        Adana Demirspor ile Trabzonspor, 19 Nisan Cumartesi saat 16.00'da Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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