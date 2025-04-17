Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin önemli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturdu. 1228 polis, 1 dron ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.
Ekipler, uygulama kapsamında 6 bin 752 aracı kontrol etti, 17 bin 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 55 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile 3 kesici alet ve farklı miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi.
Çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheliyi yakalayan ekipler, 6 motosikleti trafikten men etti, 164 araç sürücüsüne ise 1 milyon 845 bin 176 lira ceza yazdı.
103 iş yerini denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 5 iş yeri hakkında işlem yaptı, kavşaklarda dilencilik yapan 9 kişiye 12 bin 654 lira ceza uyguladı.
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