Adana'da eniştesini tabancayla öldüren sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kız kardeşine şiddet uyguladığı iddiasıyla tartıştığı eniştesini tabancayla öldüren sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Pekmezli Mahallesi'nde 4 Temmuz 2024'te eniştesi Faruk Soyyiğit'i (33), tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle olaydan bir gün sonra tutuklanan Mehmet K. (28) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Mehmet K'nin kız kardeşi Tuba K'nin, 2018 yılında dini nikahla Faruk Soyyiğit ile yaşamaya başladığı belirtildi.

İddianamede, Tuba K'nin yaşadığı sorunlar nedeniyle 2024 yılında evden ayrılarak babasının ikametine yerleştiği ifade edildi.

Olaydan bir gün önce İstanbul'dan Adana'ya gelen sanık Mehmet K'nin, kız kardeşi ve eniştesi arasında yaşanan sorunları konuşmak için Faruk Soyyiğit'in dayısı K.G'yi telefonla aradığı ve buluşmak için anlaştıkları bildirildi.

Olay yerine giden sanığın burada eniştesi Faruk Soyyiğit ile bir süre konuştuğu anlatılan iddianamede, Mehmet K'nin aracına yönelip gideceği sırada çıkardığı ruhsatsız tabanca ile 3 el ateş ederek eniştesini öldürüp kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesi Pekmezli Mahallesi'nde 4 Temmuz 2024'te Faruk Soyyiğit'i (33), tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle olaydan bir gün sonra yakalanan Mehmet K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.