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        Adanalı eczacılar çocuklarla etkinlikte buluştu

        Adana Eczacı Odası yöneticileri, düzenledikleri etkinlikle çocuklarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 04.05.2025 - 13:37
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        Adanalı eczacılar çocuklarla etkinlikte buluştu
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        Adana Eczacı Odası yöneticileri, düzenledikleri etkinlikle çocuklarla bir araya geldi.

        Adana Eczacı Odası Başkanı Mürsel Yalbuzdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla buluştuklarını belirtti.

        Sosyal sorumlulukları gereği çok sayıda etkinlik düzenlediklerini ifade eden Yalbuzdağ, çocuklara pozitif ayrımcılık yaparak onların yaşamlarına dokunmak istediklerini kaydetti.

        Etkinlik kapsamında çocuklar, palyaço eşliğinde sandalye kapmaca, ip çekme ve çuval yarışlarının yanı sıra oyunlar oynadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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