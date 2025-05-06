Kozan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.
İlçede etkili olan sağanak, yerini dolu yağışına bıraktı.
Yağış nedeniyle Eski Kabasakal Mahallesi'nde bazı ekili alanlar zarar gördü.
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