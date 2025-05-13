BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da gazete ve haber sitelerinin sahipleriyle buluştu

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yılın ilk 3 ayında Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki süreli yayınlara, resmi ilan ve reklam için 102 milyon 680 bin 21 lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Erkılınç, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programda, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de resmi ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin sahipleriyle bir araya geldi.

BİK Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 66 gazete ile 19 internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam yayımladığını belirten Erkılınç, 1 gazete ve 6 haber sitesinin de bekleme süresinde bulunduğunu söyledi.

Bölgedeki süreli yayınlara, yılın ilk 3 ayında resmi ilan ve reklam için 102 milyon 680 bin 21 lira kaynak aktarıldığını bildiren Erkılınç, "Temennimiz, söz konusu tutarı çok daha yukarıya çekmek." dedi.

Erkılınç, gazetelerin asgari fiili satış adedi şartının düşürülmesinin mümkün olmadığını, desteklerin gazetelerin bağımsız ve güçlü olmaları için verildiğini anlattı.