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        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da gazete ve haber sitelerinin sahipleriyle buluştu

        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yılın ilk 3 ayında Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki süreli yayınlara, resmi ilan ve reklam için 102 milyon 680 bin 21 lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 15:30 Güncelleme: 13.05.2025 - 15:37
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        BİK Genel Müdürü Erkılınç, Adana'da gazete ve haber sitelerinin sahipleriyle buluştu
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        Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, yılın ilk 3 ayında Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerdeki süreli yayınlara, resmi ilan ve reklam için 102 milyon 680 bin 21 lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

        Erkılınç, Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programda, Adana, Hatay, Kayseri, Mersin, Niğde ve Osmaniye'de resmi ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin sahipleriyle bir araya geldi.

        BİK Adana Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 66 gazete ile 19 internet haber sitesinin resmi ilan ve reklam yayımladığını belirten Erkılınç, 1 gazete ve 6 haber sitesinin de bekleme süresinde bulunduğunu söyledi.

        Bölgedeki süreli yayınlara, yılın ilk 3 ayında resmi ilan ve reklam için 102 milyon 680 bin 21 lira kaynak aktarıldığını bildiren Erkılınç, "Temennimiz, söz konusu tutarı çok daha yukarıya çekmek." dedi.

        Erkılınç, gazetelerin asgari fiili satış adedi şartının düşürülmesinin mümkün olmadığını, desteklerin gazetelerin bağımsız ve güçlü olmaları için verildiğini anlattı.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan çalışmalara değinen Erkılınç, şöyle konuştu:

        "Felaketten etkilenen 10 ilimizdeki yayınlarımızın tüm haklarını koruma altına aldık. Halen 30 Haziran 2025 tarihine kadar Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya için kolaylaştırıcı tedbirlerimiz sürüyor. Yayınlarımızdan gelen talepler, bölge müdürlerimizin görüşleri ve bizim sahada edindiğimiz izlenimler depremin etkilerinin yayınlarımız açısından da sürdüğü yönünde. Bu nedenle yönetim kurulumuza, adı geçen 4 ilimiz için aldığımız tedbirleri 2025'in sonuna kadar uzatmayı teklif edeceğiz. İnanıyorum ki yönetim kurulumuz sizleri mutlu etmeyi en az benim kadar isteyecektir."

        Erkılınç, deprem bölgesine yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasına yönelik görüşleri de değerlendirmeye aldıklarını sözlerine ekledi.

        BİK Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Akçakoca ve Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı'nın da katıldığı toplantı, katılımcıların görüşlerinin alınması ve soruların cevaplandırılmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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