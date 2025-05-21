Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Adana'da yolcu otobüsünde 3 kilo 160 gram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında yolcu otobüsünün bagajında esrar ele geçirilmesiyle ilgili 28 Kasım 2024'te tutuklanan S.T. hakkında savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün İncirlik uygulama noktasında durdurulduğu, narkotik dedektör köpeğinin desteğiyle yapılan aramada, otobüsün bagajında çöp poşetine sarılarak araç lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 160 gram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Yapılan araştırma neticesinde, poşeti otobüse teslim eden kişinin S.T. olduğunun tespit edildiğine yer verilen iddianamede, sanığın kaynağı belirlenmeyen yerden temin ettiği uyuşturucu maddeyi para karşılığı bir ilden başka bir ile naklini sağladığı ifade edildi.