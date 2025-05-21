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        Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:43 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:49
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        Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.

        Deniz Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş caretta carettayı fark ederek durumu belediyeye bildirdi.

        Ölü caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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