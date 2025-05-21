Hatay'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü caretta caretta bulundu.
Deniz Mahallesi'nde sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıya vurmuş caretta carettayı fark ederek durumu belediyeye bildirdi.
Ölü caretta caretta, belediye ekiplerince sahilden alınarak uygun bir alana gömülmek üzere götürüldü.
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