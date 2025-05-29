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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:32 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:32
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        Adana'da iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa dava
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Cemalpaşa Mahallesi'ndeki işletmede uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 5 Ocak'ta tutuklanan D.P. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, polis ekiplerince iş yerine düzenlenen operasyonda sanığın, sigara paketine gizlediği 16,75 gram sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

        İddianamede, D.P'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1800 lira, iş yerinde de hassas terazi, uyuşturucu paketleme malzemesi ve 112 uyuşturucu hap ele geçirdiği bilgisi yer aldı.

        Sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedilen iddianamede, D.P'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılamasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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