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        Adana'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 10.06.2025 - 10:18
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        Adana'da kumar oynatılan iş yerinde yakalanan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'ndaki inşaat malzemesi satılan iş yerine kumar oynatıldığı gerekçesiyle operasyon düzenledi.

        Ekipler, iş yerinin giriş katındaki yönetici odasında yaptıkları aramada, koltuk, masa ve asma tavana gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, av tüfeği, 77 mermi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        İş yerinin bodrum katına inen ekipler, burada 3 ayrı bölümde kumar oynandığını tespit etti.

        Bunun üzerine iş yerindeki şüpheliler Halil P. (48), oğulları Cabbar P. (22), Abdülkadir P. (20) ve yeğeni Salih P. (29) ile arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ve temizlik görevlisi Birkan K. (34) gözaltına alındı. Ekipler, iş yeri sahibi Abdullah G'yi (36) de evinde yakaladı.

        Abdullah G'nin kumar oynatmaktan emniyette suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah G, Cabbar P, Abdülkadir P, Turan K. ve Birkan K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yeri ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

        Öte yandan, iş yerinde koltuk, masa ve asma tavana gizlenen silahların bulunması polis kamerasınca görüntülendi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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