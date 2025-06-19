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        Adana'da "Dezenformasyonla Mücadele Semineri" düzenlendi

        Adana'da, "Dezenformasyonla Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:17
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        Adana'da "Dezenformasyonla Mücadele Semineri" düzenlendi
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        Adana'da, "Dezenformasyonla Mücadele Semineri" gerçekleştirildi.

        Adana Valiliği tarafından yürütülen Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

        Bu kapsamda Adana Müze Kompleksi'nde "Dezenformasyonla Mücadele Semineri" yapıldı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel, seminerde, iletişim ve basın alanında manipülasyonla mücadelenin önemli olduğunu belirtti.

        Dezenformasyonla topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yücel, "Dezenformasyon, hem yanlış hem de yanıltıcı bilginin kasıtlı olarak üretilmesidir. Tam anlamıyla yalan olmayabilir ancak sizi yanıltmaya yöneliktir. Burada önemli olan niyettir." dedi.

        Yücel, dijital ortamda gerçekliğin değil algının ön planda olduğunu dile getirerek, bu ortamda bazı içeriklerin doğruluğunun bilinmesine rağmen etkileşim uğruna kaldırılmadığını vurguladı.

        Sosyal medyada yalanın daha hızlı yayıldığını ve etkileşim aldığına dikkati çeken Yücel, "Dijital habercilikte künye ve iletişim bilgileri zorunlu hale gelmeli. Bu bilgileri barındırmayan haber kaynaklarına itibar edilmemeli. Bir haber okurken site uzantısına, kaynak adına ve sunulan iletişim bilgilerine mutlaka dikkat edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Yücel, insanların yalnızca haber tüketicisi olmadığını aynı zamanda üretici haline geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Haberin tamamına vakıf olmadan kanaat oluşturulmamalı. Okurken sorgulamak, doğrulamak çok önemli. Hukuki ve ahlaki sorumluluğunu üstlenemeyeceğiniz hiçbir içeriği paylaşmayın. Emin olmadığınız bilgiyi paylaşmamak artık bizim mottomuz; dur, bekle, oku, sorgula, doğrula."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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