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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 17:49 Güncelleme: 20.06.2025 - 17:49
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        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 6 Ağustos 2024'te 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 9,68 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi de ele geçirildiğini kaydeden savcı, S.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık S.A. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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