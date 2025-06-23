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        Adana'da kaçak ürün bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı

        Adana'da kaçak 4 bin 100 paket sigara ve 1280 elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 09:46 Güncelleme: 23.06.2025 - 09:46
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        Adana'da kaçak ürün bulunan hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı
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        Adana'da kaçak 4 bin 100 paket sigara ve 1280 elektronik sigara ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 33 EDZ 92 plakalı hafif ticari aracı takibe aldı.

        Merkez Sarıçam ilçesinde durdurulan araçtaki incelemede, kaçak 4 bin 100 paket sigara ve 1280 elektronik sigara ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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