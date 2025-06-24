Adana'da yaşlı kadın ağaçlık alanda ölü bulundu

Öte yandan, Topbaş'ın Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kaldığı ve bir süre önce buradan ayrıldığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kurttepe Mahallesi'ndeki ağaçlık alanda bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

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