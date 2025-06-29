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        Adana-Pozantı Otoyolu'nda maddi hasarlı kaza ulaşımı aksattı

        Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 23:41 Güncelleme: 29.06.2025 - 23:41
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        Adana-Pozantı Otoyolu'nda maddi hasarlı kaza ulaşımı aksattı
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        Adana-Pozantı Otoyolu'nda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

        Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 46 AFN 938 plakalı kamyon ile 21 ABK 056 plakalı tır, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Akçatekir mevkisinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle kamyonda hasar oluştu, araçta sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yardım ederken elinden yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle otoyol bir süre ulaşıma kapatıldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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