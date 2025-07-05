Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Koray Palaz getirildi

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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