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        Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Koray Palaz getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 22:35 Güncelleme: 05.07.2025 - 22:35
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        Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Koray Palaz getirildi
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Koray Palaz ile sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Sayın Koray Palaz ile 1+1 yıllık opsiyonlu sözleşme imzalamıştır. Hocamıza başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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