Kozan'da genel tarım sayımı ve orman yangınlarıyla mücadele konuları görüşüldü

Toplantıya, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık da katıldı.

Muhtarlara, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın anında yapılması gerekenler konusunda da bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda muhtarlara, gıda, tarım ve hayvancılıkla ilgili veriler sağlayacak "genel tarım sayımı" hakkında bilgi verildi.

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