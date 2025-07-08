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        Adana'da metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 10:03 Güncelleme: 08.07.2025 - 10:03
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        Adana'da metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

        Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık V.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, 10 Ağustos 2024'te Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki metruk evde yanına gelen kişiye poşete gizlediği 7,24 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

        Poşette V.D'nin parmak izinin tespit edildiğini aktaran savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık ise hakkındaki iddiaları reddetti.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı V.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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