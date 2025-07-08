Adana'da metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezasına çarptırdığı V.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Poşette V.D'nin parmak izinin tespit edildiğini aktaran savcı, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık V.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki metruk evde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 12 yıl 6 ay hapis ve 125 bin lira adli para cezası verildi.

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