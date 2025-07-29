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        Adana'da metruk evde uyuşturucu satan sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, metruk evdeki köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 10:01 Güncelleme: 29.07.2025 - 10:01
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        Adana'da metruk evde uyuşturucu satan sanığa 22 yıl 6 aya kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, metruk evdeki köpek kulübesine sakladığı uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Yenibey Mahallesi'ndeki metruk evde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 14 Mayıs'ta tutuklanan Ş.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ş.B'nin köpek kulübesine gizlediği 20,84 gram sentetik uyuşturucu ve 20 uyuşturucu hapı, otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığı belirtildi.

        Sanığın üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 80 lira, evinde de hassas terazi ve paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, Ş.B'nin kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu kaydedildi.

        İddianamede, sanığın telefon yazışmalarında uyuşturucu ticaretine ilişkin şifreli konuşmalar bulunduğu paylaşıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ş.B'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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