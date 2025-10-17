Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Polis, olay yerinden kaçarken kaskını ve tüfeğini düşüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tufanpaşa Mahallesi'nde, E.H'ye ait iş yerine plakasız motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, tüfekle ateş açtı.

