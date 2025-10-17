Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 19:50 Güncelleme: 17.10.2025 - 20:04
        Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

        Tufanpaşa Mahallesi'nde, E.H'ye ait iş yerine plakasız motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, tüfekle ateş açtı.

        Saçmaların isabet ettiği E.H. ayağından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.H, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçarken kaskını ve tüfeğini düşüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

