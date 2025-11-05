Habertürk
        Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 19:08 Güncelleme: 05.11.2025 - 19:08
        Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Cadde'deki bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası atölyede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

