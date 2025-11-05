Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Cadde'deki bir tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası atölyede hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.