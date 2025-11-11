Vefat eden Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse için tören düzenlendi

Törene, Köse'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ile meslektaşları katıldı.

İstanbul'da kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Köse için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.

