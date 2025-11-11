Vefat eden Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse için tören düzenlendi
İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, son yolculuğuna uğurlandı.
İstanbul'da kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden Köse için Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün bahçesinde tören düzenlendi.
Törene, Köse'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ile meslektaşları katıldı.
Okunan duaların ardından Köse'nin cenazesi, defnedilmek üzere Mersin'in Anamur ilçesine uğurlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.