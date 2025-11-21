Aladağ'da "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi

Aladağ Kaymakamı Sançar Batuhan Kurdu, düzenlenen "Kariyer Günü" etkinliğinde lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Kurdu, Aladağ Sanko Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, iyi bir kariyere eğitim hayatında çok çalışılarak ulaşılabileceğini belirtti.

Öğrencilere çok kitap okumalarını tavsiye eden Kurdu, şunları kaydetti:

"Kendinizi her alanda geliştirin. Gelişen çağın gereklerine uygun olarak bilgi birikimiyle kendinizi donatın. Sınavlardan yüksek puan almak iyi bir üniversite kazanmanın yolunu açacaktır. Hedeflerinizi şimdiden belirlemelisiniz. Ne olmak istediğinize karar verecek ve ona göre planlı ders çalışacaksınız. Unutmayın öğrenci olarak bir yarışın içerisindesiniz. Gelecek adına sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Hepinize başarılar dilerim."

Kaymakam Kurdu, sınıfları da gezerek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.