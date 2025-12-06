Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evde çıkan ve okul lojmanına sıçrayan yangın söndürüldü

        Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki okul lojmanına da sıçrayan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 20:08 Güncelleme: 06.12.2025 - 20:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evde çıkan ve okul lojmanına sıçrayan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan ve yanındaki okul lojmanına da sıçrayan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Çandırlar Mahallesi'nde Kadir Akyol'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, evin yan tarafındaki okul lojmanına da sıçrayan yangını söndürdü.

        Dumandan etkilenen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        "Suriyeli olmayan unsurlar SDG'den çıkarılmalı"
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        Bayılan kıza metrobüs çarptı
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        "TFF'nin gerekeni yapacağına inanıyoruz"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim

        Benzer Haberler

        LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi
        LÖSEV gönüllüleri "Dünya Gönüllüler Günü"nde bir araya geldi
        Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı
        Adana'da Ukraynalı çocuklar için merkez açıldı
        Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu...
        Serebral palsili oğlu için ürettiği ekipmanlar diğer hastalara da umut oldu...
        'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuld...
        'Şalvar Davası' filminden sahne paylaştı; hakkında suç duyurusunda bulunuld...
        Adana'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
        Adana'da uyuşturucu operasyonu; 6 tutuklama
        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı
        Adana'da sahte ilaç ürettikleri iddiasıyla 6 zanlı tutuklandı