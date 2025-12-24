Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi

        Adana'da bir otomobilde 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 09:49 Güncelleme: 24.12.2025 - 09:49
        Adana'da uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi
        Adana'da bir otomobilde 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilen yabancı uyruklu H.Z. (48) ve K.C'nin (52) içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.

        Ekipler, otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.

        Köpeğin tepki verdiği araçta iki damacanada 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar H.Z. ve K.C. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

