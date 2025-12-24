Adana'da uyuşturucu operasyonunda 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 28 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilen yabancı uyruklu H.Z. (48) ve K.C'nin (52) içinde bulunduğu otomobili takibe aldı.
Ekipler, otomobili merkez Sarıçam ilçesinde durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği araçta iki damacanada 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar H.Z. ve K.C. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
