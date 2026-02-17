Canlı
        Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin çalışmaları anlatıldı

        Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin (TED) yaptığı çalışmalar tanıtıldı.

        Giriş: 17.02.2026 - 13:19 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:19
        Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin çalışmaları anlatıldı
        Adana'da Türk Eğitim Derneği'nin (TED) yaptığı çalışmalar tanıtıldı.

        TED İl Temsilcisi Burak Baycık, TED Bekir Sapmaz Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, önceliklerinin başarılı ancak maddi imkanları sınırlı gençleri desteklemek olduğunu söyledi.

        Öğrencilerin hayallerine eşlik etmek istediklerini dile getiren Baycık, "Onları akademik ve sosyal anlamda destekleyen bir dayanışma ağı kurmaya gayret ediyoruz çünkü inanıyoruz ki bir öğrencinin hayatında açılan her yeni kapı, toplumun geleceğine açılan bir kapıdır." dedi.

        Yurt Koordinatörü Bayram Kiraz da öğrencilere yalnızca bir barınma alanı değil akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyen bir yaşam merkezi sunduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından katılımcılara sinevizyon eşliğinde derneğin çalışmaları anlatıldı.

