        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezası verildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:08
        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Y.Ö. ve avukatı katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine polis ekiplerince Y.Ö'nün Dağlıoğlu Mahallesi'nde kiraladığı evde arama yaptığı belirtildi.

        İkamette 8 tabanca, 5 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildiğini, Y.Ö'nün cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmalar bulunduğunu anlatan savcı, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

        Y.Ö. ise hakkındaki suçlamayı reddetti.

        Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 10 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

