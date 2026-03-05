Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü Belük Apartmanı ruhsatsız inşa edilmiş

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği Belük Apartmanı A Blok'a ilişkin davaya sunulan yeni bilirkişi raporunda, 14 katlı binanın ruhsatsız inşa edildiği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da depremde 10 kişinin öldüğü Belük Apartmanı ruhsatsız inşa edilmiş

        SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılması sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği Belük Apartmanı A Blok'a ilişkin davaya sunulan yeni bilirkişi raporunda, 14 katlı binanın ruhsatsız inşa edildiği belirtildi.

        Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, apartmanın inşaat mühendisi Abdullah Y. ile geçmişte Seyhan Belediyesinde görev yapmış imar müdürü Alim E, müdür yardımcısı Sitare K, iskan komisyonu üyesi Can M. E, büro personeli Abdullah S, mimar Fatoş S, inşaat mühendisi Füsun G. ve elektrik mühendisi Halil Y'nin tutuksuz yargılandığı dava dosyasına, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 6 akademisyenin hazırladığı 68 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

        Raporda, binaya ait mimari ve statik projeler ile temel zemin etüt ve statik hesap raporlarının dosyada mevcut olduğu belirtildi.

        Binanın kat sayısı açısından projesiyle uyumlu olduğu bilgisi verilen raporda, proje ve haritalama uygulaması Google Earth'ten elde edilen görüntülerin birlikte incelenmesi sonucu bazı kolonların lokasyon ve boyut açısından uyumsuz olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

        Raporda, Belük Apartmanı A Blok'un 1975 deprem yönetmeliği kapsamına girdiği ifade edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

        "Yapı sahibi Süleyman Belük'ün Seyhan Belediyesine yapı kullanma izni (iskan) düzenlenmesi talebiyle başvuruda bulunduğu, belediyenin bu dilekçeye 2 yıl sonra verdiği cevapta 'Söz konusu parsel üzerindeki binanızla ilgili işlemlerde eksiklikler görülmüştür' ifadesine yer verilerek başvurunun mevcut haliyle işlem görmeyeceği bildirilmiş ancak yazı ekinde eksikliklerin nitelik ve kapsamına ilişkin ayrıntılı bir teknik açıklamaya yer verilmemiştir."

        - "Geçerli bir ruhsatın bulunmadığı tespit edilmiştir"

        Binanın ruhsatsız inşa edildiği kaydedilen raporda, şunlar aktarıldı

        "Belük Apartmanı A Blok için düzenlenen yapı kullanma belgesinde inşaatın bitim tarihinin 8 Aralık 1999 olarak belirtildiği, bu tarih dikkate alındığında yapının ruhsat geçerlilik süresi olan 25 Aralık 1992-25 Aralık 1997 döneminde inşaatın tamamlanamadığı, dolayısıyla 25 Aralık 1997 sonrasında yapının ruhsatsız konuma düştüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda, 25 Aralık 1997-8 Aralık 1999 arasında yapının yeniden ruhsatlandırılması gerekirken söz konusu işlem yapılmadan inşa faaliyetinin devam ettiği ve bu süre zarfında yapının ruhsatsız olarak inşa edildiği değerlendirilmektedir. Belük Apartmanı A Blok bakımından bu dönem için geçerli bir ruhsatın bulunmadığı tespit edilmiştir."

        - Belediye tarafından "kaçak yapı işlemi" tesis edilmeliydi

        Raporda, yapı kullanım iznine ilişkin de "Geçerli ruhsatı bulunmayan bina için yapı kullanma izni başvurusu yapılması yerine ilgili belediye tarafından 'kaçak yapı işlemi' tesis edilmesi gerekmektedir. Yapıya kullanım izni verilebilmesi için ise yapının statik ve deprem güvenliği bakımından yeniden değerlendirilmesi, gerekli görülmesi halinde güçlendirme projelerinin hazırlanması ve bu projelere dayanılarak yeniden ruhsat alınması zorunlu iken dosya kapsamında böyle bir ruhsat bulunmamaktadır. Dolayısıyla ilgili belediye tarafından bu işlemler yapılmadan yapı kullanım izninin düzenlendiği kanısı oluşmaktadır." tespitlerine yer verildi.

        Binaya ilişkin analizler sonucunda normal katlardaki bazı kirişlerde mesnet donatısı yetersizlikleri olduğunun belirlendiği anlatılan raporda, "Deprem sırasındaki göçmenin nedenleri olarak yapının mimarisinden kaynaklanan olumsuzluklar, eleman detaylarında deprem yönetmeliğinde belirtilen önemli hususlara uyulmaması, yapıdaki betonun yeterli mekanik özelliklere sahip olmaması, imalat ve projelerdeki uyumsuzlukların denetim aşamasında tespit edilememiş olması sıralanabilir." denildi.

        Bilirkişi raporunda, yapım sorumlusu müteahhit, mimari fenni mesul, statik fenni mesul, belediye yapı kontrol birimi ve belediyenin proje kontrol birimindeki sorumlu kişiler "asli kusurlu", mimari proje müellefi ve statik proje müellifi ise "tali kusurlu" gösterildi.


        - 8 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi ölümüne ilişkin inşaat mühendisi Abdullah Y. ve dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        40 yaşında hayata veda... Böyle sevgili olmaz olsun!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        'Made in EU' Türkiye'yi kapsayacak
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil sistemine geçildi
        Boğaz'da aşk başkadır
        Boğaz'da aşk başkadır
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Alevler yükseldi! Baba ile kızı 13. katta mahsur kaldı! Kahraman işçi!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        "Kıyafetlerimi bağışlıyorum"
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        SGK 2025 yılında fazla verdi
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?
        Boy uzatan besinler efsane mi gerçek mi?

        Benzer Haberler

        Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezas...
        Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 10 yıl hapis cezas...
        Adana'da geliştirilen pamuk, arpa ve buğday tohumları 13 ülkeye ihraç edili...
        Adana'da geliştirilen pamuk, arpa ve buğday tohumları 13 ülkeye ihraç edili...
        İftarda tüketilen şalgam, mideyi destekliyor
        İftarda tüketilen şalgam, mideyi destekliyor
        Kozan'da "Emekliler Kıraathanesi" kuruluyor
        Kozan'da "Emekliler Kıraathanesi" kuruluyor
        Adana'da tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
        Adana'da tartıştığı kocasını bıçakla yaralayan kadın tutuklandı
        Eşini bıçakla yaralayan kadın, tutuklandı
        Eşini bıçakla yaralayan kadın, tutuklandı