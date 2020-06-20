Başkan Sütcü: “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem” Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, çiftçiden 16 ton patates ve soğan alıp, çalışanlarına dağıttı

Türkiye' nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, bölge çiftçisinden 16 ton patates ve soğan alıp, çalışanlarına dağıtarak, hem çiftçiyi destekledi hem de çalışanlarının bütçesine katkı sundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (covid19) pandemisi ile mücadele devam ederken, diğer yandan ekonomik yaraların sarılması için alınan tedbirler devam ediyor. Bu süreçte bölge ve ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra çalışanlarına verdiği değerle farkını hissettiren Abdioğulları A.Ş de çiftçiyi desteklemek ve çalışanlarının bütçesine katkı sunmak amacıyla bölge çiftçisinden 16 ton patates ve soğan satın alarak çalışanlarına dağıttı. Bu uygulama hem çiftçinin hem çalışanların takdirini gördü.

Abdioğulları A.Ş’nin aldığı tonlarca ürün, çiftçinin yüzünü güldürürken, her fırsatta firmanın sağladığı gıda destekleriyle bütçelerini rahatlatan çalışanların da memnuniyeti ile karşılandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye’de korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart’tan itibaren “Tedbirini al, çalışanı koru, üretime devam et Türkiyem” sloganıyla yola çıktıklarını anımsatarak, “Çıktığımız bu yolda 8 üretim tesislerimizde öncelikle tüm hijyen tedbirlerini maksimum düzeyde aldık. Çünkü, bizim için önce sağlık, sonra üretimdir. Bunda da başarılı olduk. Çalışanlarımızın sağlığını koruyarak, üretimimize sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde bile Valiliğimizin desteği ile devam ettik” dedi.

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