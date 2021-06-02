Süt üreticilerine yeni destekleme modeli Caner Alıç, Tarım ve Orman Bakanlığının bundan sonraki yıllarda sütün bileşimindeki protein oranı, yağ oranı gibi kalite kriterleri dikkate alınarak yeni bir destekleme modeli oluşturacağını belirtti

Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Caner Alıç, bundan sonraki yıllarda sütün bileşimindeki protein oranı, yağ oranı gibi kalite kriterleri dikkate alınarak yeni bir destekleme modelinin de oluşturulacağını söyledi

Caner Alıç, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli teknik personeller ile birlikte Sarıçam ilçesi Avcılar Mahallesinde bulunan Ali Babanın Çiftliği Süt Ürünleri İşletmesi, Haykoop, Adana Süt Üreticileri Birliği ve Adana Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyaretlerde bulundular.

Alıç, besin açısından 'mükemmel gıda' olarak nitelendirilen sütün, insan sağlığı açısından şüphesiz büyük önem taşıdığını belirterek, "Kemik gelişmesinin ve vücut şeklinin oluşmasının temel taşı olan kalsiyumun ana kaynağı olan süt, içerdiği protein, vitamin ve minerallerle zihinsel gelişimde de önemli rol oynamaktadır" dedi.

Sağlıklı süt ve süt ürünlerinin çiftlikten sofralara olan yolcuğunda sürekli sahada olduklarını belirten Alıç, sütün bakteriyel yükünün hafifletilmesi için sağım hijyeni ve işletme hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Süt işletmelerinde, ari işletme statüsünün ve onaylı süt işletmesi olabilmenin öneminden bahseden Alıç, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Adana'da bulunan ari işletme sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını ve süt işletmelerinin ari işletme statüsü kazandıklarında daha fazla miktarda destekleme ödemelerinden yararlandıklarını kaydetti. Bakanlıkça bundan sonraki yıllarda sütün bileşimindeki protein oranı, yağ oranı gibi kalite kriterleri dikkate alınarak yeni bir destekleme modelinin de oluşturulacağını söyleyen Alıç, böylece çiğ süt üretiminde kalitenin artırılması ve üretici gelirlerinin yükseltilmesi ile süt ürünleri üretiminde verimliliğin arttırılmasının amaçlandığını ifade etti.

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