Şehit olan eşine aşkı hiç bitmedi Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un eşi Funda Akbulut, sadece 4 ay evli kaldığı kocası için hazırladığı özel odada onun kıyafetlerini, bombalı saldırıda zarar gören evlilik yüzüğünü saklıyor. Funda Akbulut: "Bu odaya girdiğimde kokusu her yere yayılıyor"

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un (26) eşi Funda Akbulut (28) sadece 4 ay evli kaldığı eşi için hazırladığı özel odada onun kıyafetlerini, bombalı saldırıda zarar gören evlilik yüzüğünü saklıyor.

Funda Akbulut, 5 yıl görüştüğü Uzman Onbaşı Fatih Akbulut ile 27 Ağustos 2019 yılında evlendi. Akbulut evlendikten sonra Barış Pınarı Harekat Bölgesi olan Resulayn’a görevlendirildi. Funda Akbulut evlendikten sonra çok sevdiği eşini sadece iki kez görebildi. Evliliklerinin 4. ayında 8 Ocak 2020 yılında yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu Fatih Akbulut şehit oldu. Haberi alan eşi onu doğum gününe beklerken Türk Bayrağına sarılı tabutunu karşılamak zorunda kaldı. Funda Akbulut şehit eşini Mardin’in Midyat ilçesinde toprağa verdi. Eşi şehit olduktan sonra onun hiçbir eşyasını atmayan Akbulut evinin bir odasını müze haline getirdi. Akbulut, eşi bombalı saldırıda öldüğünde parmağında olan ve saldırı sonucu zarar gören evlilik yüzüğünü özel odada sergiliyor. Ayrıca bunun haricinde şehidin diş macunu, fırçası, kıyafetleri, evlilik cüzdanı, şehit olduğunda üzerindeki kıyafetlerini özel odada muhafaza ediyor, hasret gideriyor.

Eşi şehit olduğunda önce kendisine yaralandığını söylediklerini belirten Funda Akbulut, “Herkes bana yaralandı dedi ama ben şehit olduğunu hissettim. Bana bir şey olduğu zaman Fatih hissederdi, ona bir şey olursa da ben hissederdim. Biz 4 ay evli kaldık ama sadece iki defa görüşebildik. Evliliğimizden önce 5 yıl sevgili kaldık. Askerdeyken çat kapı gelir sürprizler yapardı. Bugün Sevgililer Günü, keşke demek istemiyorum ama Fatih'imin yanımda olmasını çok isterdim. Beni çok mutlu ediyordu, hiçbir zaman incitmedi çok iyi bir eşti. Özel günlerde kendimi çok buruk hissediyorum, şu an bile sanki çıkıp gelecekmiş gibi” dedi.

Eşi için hazırladığı özel odada bütün eşyalarını muhafaza ettiğini anlatan Funda Akbulut, "Bu odaya her girdiğimde kokusu her tarafa yayılıyor ama diğer odaya gidince kokusu gidiyor. Acısı çok zor ama onuru çok büyük kocamla gurur duyuyorum. Dünyaya tekrar gelseydim yine eşimi sever onunla evlenirdim. Sevgililer Günü'nde hediyeler alırdı bana. Elimden geldiğince ayakta durmaya çalışıyorum ama içimde çok buruk acısı var" diye konuştu.

