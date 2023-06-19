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Adana İskenderun arası kaç km?

Farklı kıtalarda yer alan iki ülke ya da aynı ülke sınırları içinde yer alan iki ayrı şehir fark etmeksizin, ili nokta arasında gerçekleştirilen seyahatler çeşitli ulaşım araçları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bir yerden başka bir yere gitmek için tercih edilen bu vasıtalar, ayrıca o yolculuğun süresini ve yolculukta kat edilecek mesafeyi de belirlerler. Peki, Adana’dan İskenderun’a gidecek birisi için Adana İskenderun arası kaç km? Adana İskenderun arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Adana İskenderun Arası Kaç Km? Otobüsle ve Arabayla Adana İskenderun Arası Kaç Saat? htka
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Günümüzde kullanılan tüm ulaşım araçlar karayolu, havayolu ve denizyolu ulaşım seçenekleri içinde yer alan vasıtalardan meydana gelirler. Peki, Adana İskenderun arası arabayla, otobüsle ya da uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Adana İskenderun Arası Kaç Km?

Adana’dan İskenderun’a gidecek bir yolcunun, bu seyahat esnasında kat edeceği mesafe tercih edilecek olan aracın ne olduğuna göre farklılık göstermektedir. Bu iki nokta arasındaki yolculuklar şayet hususi ve kişiye özel bir araçla gerçekleşirse 132 kilometre, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsle gerçekleşirse de yaklaşık 150 kilometrelik bir mesafe gidilecektir. Her ne kadar iki şehir arasında direkt bir uçuş olmasa da olası bir uçak yolculuğu içinse iki şehir arasındaki kuş uçuşu mesafe 87 kilometredir.

Adana İskenderun Arası Kaç Saat?

Bir önceki başlığımızda mesafe hususundaki duruma benzer bir şekilde, iki nokta arasında yapılacak yolculuklar seçilen ulaşım şekli, yolculuk esnasında harcanan zamanı da belirlemektedir. Adana’dan İskenderun’a karayolu üzerinden ve hususi bir araçla yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 1 saat 45 dakika, şehirlerarası yolcu taşıyan otobüsler ile yapılan yolculuklar ise ortalama olarak 2 saat 30 dakika sürmektedir.

İskenderun Adana Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Adana’dan yola çıkarak İskenderun’a varmak isteyen bir kişi, bu seyahati esnasında Adana İskenderun Otoyolu/Ceyhan İskenderun Otoyolu/O53/E91 ve E90 karayollarını kullandığı takdirde, yolculuk süresi 1 saat 28 dakika sürecektir. Bir buçuk saati bulan bu yolculuk süresi, karayollarında uygulanan tüm trafik ve hız kuralları dikkate alınarak hesaplanmıştır.

İskenderun Adana Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Adana ile Hatay’ın en büyük ilçelerinden biri olan İskenderun arasında, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüs ile yapılan yolculuklar yaklaşık olarak 2 saat 30 dakika sürmektedir.

İskenderun Adana Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İskenderun ile Adana’nın coğrafi olarak birbirine yakın olması nedeniyle, bu iki şehir arasında direkt bir uçuş bulunmamaktadır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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