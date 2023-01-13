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Haberler Gündem Son dakika: Adana'nın Mısır Çarşısı esnafından "kazı" eleştirisi!
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Adana'nın Mısır Çarşısı esnafından "kazı" eleştirisi: "Toz içinde kaldık, hızlandırılsın"

Adana merkezdeki Mısır Çarşısı esnafı, çarşıdaki yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmasından dertli. Dükkan ve ürünlerinin toz içinde kaldığını, müşterilerinin sokakta yürümekte zorlandığını anlatan esnaf, çalışmanın hızlandırılmasını istiyor. Bir esnaf, HT Yerel Haber Hattı'na gönderdiği mesajla çarşının durumunu anlatıp, yetkililere sesleniyor

Son dakika: Adana'nın Mısır Çarşısı esnafından
HABERTURK.COM

Adana'nın Alidede Mahallesi'ndeki Mısır Çarşısı'nda, Adana ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışması yürütülüyor. ASKİ'nin 9 Ocak'ta sosyal medya hesabından da "25 yıllık sorunu çözüyoruz. Mısır Çarşısı'na bu güne kadar yapılmayanı yapıyoruz ve altyapısını yeniliyoruz" paylaşımı ile duyurduğu çalışma ile ilgili çarşı esnafından eleştiri geldi.

HT Yerel Haber Hattı'na mesaj ulaştıran bir esnaf, çarşının durumunu video ile gösterip, yaşadıkları sıkıntıyı anlatıyor. Esnaf, yaşadıkları durumu şöyle anlatıyor:

"SADECE BİRAZ HIZLANSA YETERLİ"

"Adana merkez Mısır Çarşısı'nın hali. Üç haftadır bir 500 metrelik bir alanı kapsayan kazı çalışması yapıyorlar. Bütün her taraf toz toprak içinde. Bir merkeze yakışmayacak hareket bu. Yetkililerden bu çalışmanın bir an evvel yapılmasını rica ediyoruz. Her taraf toz. İnsanlar dükkanlarına giremiyor. Girdiği gibi bütün ürünleri tozlu topraklı. Yazık şu esnafın haline bakın. Elbiseleri toz toprak içinde. Günde bir boru takılıyor. 20 gün oldu, nefes alamıyoruz, sadece biraz hızlansa yeterli."

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