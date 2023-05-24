Deprem bilimci Prof. Dr. Görür'den Adana havzası uyarısı!

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HABERTURK.COM

Türkiye, 6 Şubat'ta, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından büyük acı yaşadı. Bölgede depremler devam etti. Son olaraksa Adana Saimbeyli, Hacıkodal, Göksun depremlerin merkez üssü haline geldi.

SON DEPREMLERLE İLGİLİ UYARI İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bu depremlere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. İşte Prof. Dr. Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı son depremlere ilişkin uyarısı... — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) May 23, 2023

"SON DEPREMLERİ SORUYORLAR" "Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacıkodal, Kazandere, Topallar, vb bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar. Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4’ler mertebesinde 3 deprem oldu.